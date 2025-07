Suicidi malori e sospetti | trovato morto anche l’ex ministro Starovoit La strage misteriosa di politici e funzionari in Russia

Nel vortice di misteri e sospetti che avvolge la Russia, due figure di alto profilo sono state trovate morte in circostanze ancora poco chiare. La morte dell’ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit e di un funzionario del Dipartimento aprono interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei vertici politici nel contesto della guerra in Ucraina. C’è qualcosa dietro queste morti improvvise? La verità potrebbe essere più oscura di quanto sembri.

Il ministro dei Trasporti e un funzionario dello stesso Dipartimento sono morti in circostanze sospette. A Mosca si indaga per suicidio. Non sono le prime morti archiviate troppo velocemente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Due morti in pochi giorni in Russia. Il primo è l’ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit: Putin lo aveva licenziato con tanto di decreto presidenziale. Il secondo è Andrei Korneichuk, vice capo del Dipartimento di gestione patrimoniale dell’Agenzia delle Strade. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com