Il boomerang del caso Epstein rischia di colpire la Casa Bianca

Il caso Epstein e il suo misterioso "boomerang" minacciano di scuotere le fondamenta della Casa Bianca. Per anni, il mondo Maga ha alimentato teorie su una presunta “lista di Epstein”, dipingendo un quadro complesso di poteri nascosti e segreti svelati. Ora, con nuove rivelazioni, questa narrazione rischia di diventare undeniably una polveriera politica e sociale. La verità sta per emergere: quanto di tutto ciò sarà confermato o smontato? Restiamo sintonizzati.

