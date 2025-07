Morte Aurora Maniscalco fidanzato Elio Bargione indagato per istigazione a suicidio | attesa autopsia si sarebbe buttata da balcone dopo lite

Una tragedia sconvolge Palermo: Aurora Maniscalco, giovane hostess, perde la vita dopo un litigio e il suo fidanzato Elio Bargione ora è indagato per istigazione al suicidio. La sua salma è tornata in Italia, e l'autopsia attende di svelare ulteriori dettagli. La vicenda si infittisce, cambiando la percezione degli inquirenti sul ruolo di Bargione in questa dolorosa e complessa vicenda.

La salma della giovane hostess palermitana è tornata in Italia, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta all'esame autoptico. Cambia la posizione del fidanzato agli occhi degli inquirenti La procura di Palermo ha notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio a Elio Bargione, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Aurora Maniscalco, fidanzato Elio Bargione indagato per istigazione a suicidio: attesa autopsia, si sarebbe buttata da balcone dopo lite

In questa notizia si parla di: fidanzato - istigazione - morte - aurora

Morte di Andreea, chiesti 7 anni per l’ex fidanzato. “Fu istigazione al suicidio” - Un caso che ha profondamente scosso l’opinione pubblica: la tragica scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane di 27 anni originaria di Romania, e le accuse rivolte al suo ex fidanzato Simone Gresti.

Hostess precipitata dal balcone a Vienna, il fidanzato è indagato per istigazione al suicidio; Aurora Maniscalco morta a Vienna, svolta nel caso: il fidanzato indagato per istigazione al suicidio; Morte Aurora Maniscalco, il fidanzato della hostess palermitana indagato per istigazione al suicidio.

Aurora Maniscalco morta a Vienna, svolta nel caso: il fidanzato indagato per istigazione al suicidio - La Procura di Palermo procederà con l'autopsia sul corpo Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'alloggio dove ... Secondo fanpage.it

Hostess morta a Vienna, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio - Per la morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna, un avviso di garanzia per istigazione al suicidio sarebbe stato notificato al fida ... Segnala msn.com