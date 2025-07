Avellino prolungamento per Biancolino e nuovo staff al completo

L'Avellino rinasce con slancio e determinazione, confermando il suo progetto vincente. Dopo il rinnovo con il direttore sportivo Mario Aiello, il club biancoverde ha prolungato fino al 2028 il contratto di Raffaele Biancolino, rafforzando la sua visione di un futuro in Serie B. Con uno staff tecnico rinnovato al completo, l’Irpinia si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi, dimostrando che il progetto è più solido che mai.

Tempo di lettura: 2 minuti L' U.S. Avellino 1912 riparte con continuità e ambizione dopo il rinnovo con il direttore sportivo Mario Aiello: il club biancoverde ha ufficializzato il prolungamento del contratto mister, Raffaele Biancolino, fino al 30 giugno 2028. Una scelta forte e chiara, che premia il lavoro svolto e segna un solco importante in vista del ritorno in Serie B. A supportare il tecnico irpino ci sarà uno staff tecnico rinnovato e altamente specializzato, composto da figure di comprovata esperienza e professionalità: Vincenzo Riccio – Allenatore in seconda; Vincenzo Melidona – Collaboratore tecnico; Luigi Gennarelli – Preparatore atletico; Pasquale Visconti – Allenatore dei portieri; Davide Santeramo – Collaboratore tecnico, addetto alla metodologia; Ciro Santangelo – Collaboratore tecnico, specialista in schemi e palle inattive; Massimo Foria – Match Analyst e Luigi Garofalo – Preparatore fisico dedicato al recupero degli infortunati".

