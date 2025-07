Muore cadendo da una scala mentre aiuta un amico nel market | tragedia a Mirandola

Una tragedia sconvolge Mirandola, quando un uomo di 55 anni perde la vita cadendo da una scala mentre cercava di aiutare un amico nel suo negozio. In un attimo, un gesto di solidarietà si trasforma in una fatalità . La comunità è sconvolta da questo tragico incidente, che ricorda quanto la sicurezza debba essere sempre prioritaria, anche nei momenti di aiuto. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica vicenda.

Tragedia nel comune modenese: un 55enne cinese è morto cadendo da una scala mentre aiutava un amico nel suo market. L’uomo, che non era impiegato formalmente, si era offerto di dare una mano nei lavori. Inutili i soccorsi, troppo gravi i traumi riportati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

