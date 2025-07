Clausola Thuram sospiro di sollievo in arrivo per l’Inter? La precisazione dell’esperto di mercato fa felici i nerazzurri!

Buone notizie per i tifosi nerazzurri: un sospiro di sollievo si avvicina grazie alla recente precisazione dell’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto, l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram potrebbe essere salvo dalla clausola rescissoria da 85 milioni, regalando serenità e speranze di un futuro più stabile per la squadra. La situazione si fa sempre più interessante: cosa riserverà il prossimo capitolo? Restate con noi per scoprirlo!

Nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti riguardo la situazione contrattuale di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Secondo quanto riportato da Moretto, la clausola rescissoria di Thuram, fissata a 85 milioni di euro, scadrà a mezzanotte, chiudendo una finestra temporale di negoziazione molto breve. Moretto ha precisato che la clausola era valida esclusivamente per la prima settimana di luglio, quindi, a partire da domani, il cartellino di Thuram tornerà completamente nelle mani dell'Inter, il quale avrà pieno controllo sul futuro del giocatore.

