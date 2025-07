LIVE Sonego-Shelton 6-3 1-6 6-7 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi decisive del quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) 15-40 Scappa di poco in lunghezza il rovescio di Sonego che poi dĂ un calcio alla palla. Da sottolineare la grande tenuta da fondo dell’americano che ha giocato tutto il punto in spinta senza mai forzare 15-30 Termina di poco lunga la risposta di Shelton 0-30 Passante fenomenale con il rovescio incrociato per l’americano che poi taglia tutto il campo e chiude con il dritto lungolinea. 0-15 Grande passante di Shelton che ruba il tempo a Sonego, il quale prova la volee in mezzo alle gambe senza trovare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 6-3, 1-6, 6-7, 5-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: fasi decisive del quarto set

