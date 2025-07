Ilva Urso alla vigilia dell’incontro no stop con gli enti locali sull’accordo di programma | La scelta spetta a Taranto

Alla vigilia di un atteso incontro cruciale per il futuro dell’Ilva, il ministro delle Imprese Adolfo Urso si prepara a mettere in campo tutte le sue carte. Con la ministra Calderone e i sindacati, lancia un chiaro messaggio agli enti locali: la decisione finale sulla sorte dello stabilimento di Taranto spetta esclusivamente a chi governa la città, la Provincia e la Regione Puglia. Mercoledì mattina, quando inizierà il confronto, potremo scoprire se si aprirà una nuova fase di speranza o si resterà ancorati alle tensioni.

Alla vigilia della "no stop" per arrivare alla firma dell' accordo di programma, il ministro delle Imprese Adolfo Urso – con la ministra del Lavoro Marina Calderone – incontra i sindacati e mette spalle al muro gli enti locali, scaricando la sopravvivenza dell' Ilva a Taranto nelle loro mani. La scelta, dice in sostanza il ministro, spetta a chi governa città, Provincia e Regione Puglia. Mercoledì mattina, quindi, quando inizierà il confronto, il governo si aspetta di trovare un punto di caduta. A iniziare dalla nave rigassificatrice, ritenuta decisiva per poter procedere con l'ambientalizzazione dell'acciaieria.