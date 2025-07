Insigne rivela | Vi svelo che squadra voglio! Con questi due giocatori ho vissuto anni meravigliosi e su Gattuso…

Lorenzo Insigne torna protagonista nel calcio italiano, svelando i suoi desideri e le ambizioni per il futuro. Dopo un’esperienza all’estero, il suo cuore batte ancora per la Nazionale e per una nuova squadra che rappresenti al meglio le sue aspirazioni. Con la passione e la determinazione di sempre, Insigne si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, alimentando sogni e speranze tra tifosi e appassionati. La domanda ora è: quale sarà la sua prossima grande avventura?

Insigne torna in Italia: «Voglio una nuova squadra e riprendermi la Nazionale». Le parole Lorenzo Insigne è ufficialmente tornato in Italia e ha già acceso i riflettori sul suo futuro. Dopo la fine del contratto con il Toronto FC, l'ex capitano del Napoli è stato intercettato all'aeroporto di Fiumicino dai microfoni di Sky Sport, dove .

