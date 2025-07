Ford | la gamma elettrica al Red Bull Cliff Diving World Series 2025

Preparati a vivere un emozionante mix di adrenalina e innovazione: la gamma elettrica Ford si presenta in tutta la sua potenza e sostenibilità alla tappa pugliese del Red Bull Cliff Diving World Series 2025 a Polignano a Mare. Tra tuffi da 30 metri e soste strategiche per la ricarica, l’energia pulita conquista il cuore di un evento unico nel suo genere. Scopri come la mobilità del futuro si integra con l’adrenalina dello sport estremo.

Tra un tuffo da 30 metri ed una sosta per la ricarica. La gamma elettrica Ford al gran completo protagonista della tappa pugliese del Red Bull Cliff Diving World Series 2025 a Polignano a Mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ford: la gamma elettrica al Red Bull Cliff Diving World Series 2025

In questa notizia si parla di: ford - gamma - elettrica - redbull

Ford Go Electric, gamma EV completa e cuore produttivo nello stabilimento di Colonia - Ford Go Electric presenta la gamma EV completa, con lo stabilimento di Colonia come cuore pulsante di questa rivoluzione.

Weekend magico insieme a @forditalia e agli amici di @redbullitalia per Red Bull Cliff Diving World Series 2025. E tu sei passato a trovarci? #redbullcliffdiving #goelectric - facebook.com Vai su Facebook

Ford: la gamma elettrica al Red Bull Cliff Diving World Series 2025; Ford: la gamma elettrica protagonista ai Red Bull Cliff Diving di Polignano a Mare; Due icone globali e una partnership speciale in Italia: di cosa si tratta.

Fabrizio Faltoni (Ford): «Il nostro heritage ci aiuta nell’auto elettrica dove sono stati fatti investimenti di 4,4 miliardi di Euro» - MSN - In meno di dodici mesi il marchio dell’Ovale Blu ha presentato ben tre nuovi modelli elettrici. Da msn.com

Ford espande la gamma elettrica con E-Tourneo Courier - ROMA (ITALPRESS) – Ford aggiunge la versione con motorizzazione elettrica a quelle disponibili a bordo di Tourneo Courier, il Multi- Scrive gazzettadelsud.it