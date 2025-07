Traffico Roma del 07-07-2025 ore 19 | 30

Benvenuti a questa aggiornamento sul traffico di Roma alle 19:30 del 7 luglio 2025. La città sta vivendo un’intensa congestione, soprattutto nel quadrante Nord, a causa di un incidente sul Raccordo Anulare che ha generato lunghe code dalla Cassia fino al bivio per la Roma Firenze. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare i punti critici e raggiungere la vostra destinazione in sicurezza.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico intenso queste ore sulla rete viaria cittadina nel quadrante Nord ci sono disagi sul Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto sulla complanare interno all'altezza del Bivio per la Roma Firenze bene ci sono incolonnamenti a partire dalla Cassia restiamo sulla raccordo abbiamo quella in carreggiata interna per traffico intenso a partire dal Nomentano all'uscita alla rustica in carreggiata esterna traffico intenso con rallentamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana decisamente trafficato anche la Roma Fiumicino con code a tratti nelle due direzioni tra Parco de' Medici è l'Eur nel frattempo la polizia locale Ci segnala due incidenti il primo in viale del Muro Torto all'altezza del Galoppatoio in direzione di piazzale Flaminio il secondo incidente via Mattia Battistini in prossimità di via Suor Celestina Donati permangono difficoltà a sud di Roma a causa di un incidente avvenuto diverse ore fa sulla Pontina incidente che ha visto il ribaltamento camion e la relativa perdita del carico al momento la Pontina è bloccata tra il bivio di Castel di Decima e Spinaceto Sud in direzione quindi di Roma tutto il traffico però niente da Latina e deviato allo svincolo per via di Castel di Decima ci sono in colonna 20 a partire da Pomezia disagio per chi viaggia anche verso Latina con le code registrate a partire da Spinaceto maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2025 ore 19:30

