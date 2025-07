il calcio femminile italiano si ritaglia il suo spazio verso euro 2025 foot mercato

Il calcio femminile italiano sta vivendo un momento di grande rilievo, conquistando sempre più appassionati e riconoscimenti internazionali. A differenza della Nazionale maschile, che attraversa un periodo di sfide, la squadra femminile si distingue per risultati concreti e una crescita impressionante. Sotto la guida di Andrea Soncin, l’Italia si avvicina sempre di più a Euro 2025, segnando una nuova era di successi e soddisfazioni. La strada è tracciata, e il futuro riserva emozioni incredibili.

Foot Mercato mette in risalto l’ascesa della Nazionale femminile italiana, che – a differenza della controparte maschile – sta ottenendo risultati concreti e regalando nuove soddisfazioni ai tifosi: “Mentre la Nazionale maschile è reduce da una serie di delusioni, la selezione femminile sta compiendo una scalata rapida e sorprendente. Sotto la guida di Andrea Soncin, l’Italia femminile si è qualificata all’Europeo mostrando solidità e ambizione. Nella lista diramata a inizio luglio spicca un mix tra esperienza e freschezza: Cristiana Girelli, Elisa Bartoli, Chiara Beccari, Elena Linari. Questo “paradosso italiano”, con una squadra femminile in piena ascesa in un Paese dove il calcio è ancora fortemente maschile, rappresenta il cuore di un fenomeno più ampio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it