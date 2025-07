Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 19 | 40

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio per rimanere sempre aggiornati sulla viabilità capitolina. Oggi, 7 luglio 2025 alle ore 19:40, segnaliamo un incidente a Spinaceto che ha causato la chiusura di strada verso Roma, con deviazioni su via di Trigoria. Coda anche sul Raccordo Anulare, sia interno che esterno, all'altezza di Labaro. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità della capitale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla le puntine per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa verso Roma con deviazione su via di Trigoria mentre nella direzione opposta si viaggia con carreggiata ridotta e Core a partire dalla raccordo code anche sul Raccordo Anulare interno altezza Labaro in esterno altezza Roma Fiumicino sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata raccordo anulare sulla 91 code dall' ANSA del Tevere alla raccordo quest'ultimo sulla Colombo code dalla raccordo a via di Malafede verso Ostia per il trasporto pubblico servizio rallentato a Roma sulla metro C mentre la tratta urbana della Roma Viterbo in graduale ripresa e vediamo che in programma lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia dalle 21 di questa sera e fino alle 18 di domani i treni possono subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fascia oraria 69 ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 19:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

? È operativo il piano anti-caldo della Regione Lazio che prevede: L’individuazione delle persone più a rischio Il coordinamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali della sorveglianza attiva da parte dei medici di medicina generale Il divieto di svol - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma.