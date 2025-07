Djokovic che parole per Federer! Quel gentiluomo

Un’affascinante pagina di storia dello sport si riapre a Wimbledon, dove due giganti del tennis si incontrano non solo come rivali, ma anche come amici e gentlemen. Djokovic, con parole cariche di rispetto e nostalgia, rende omaggio a Federer, il vero gentiluomo del tennis. Tra emozioni, stili diversi e un affetto sincero, il loro rapporto va oltre il campo: un esempio di eleganza e classe che arricchisce il cuore degli appassionati.

Novak Djokovic e Roger Federer tornano protagonisti insieme sul Centrale di Wimbledon: dopo la sfida vinta contro De Minaur negli ottavi di finale, il serbo si è rivolto allo svizzero, che ha assistito al match dagli spalti: "Ogni tanto vorrei avere il serve & volley di quel gentiluomo, ma devo ancora correre per vincere. Tra l'altro è la prima volta che guarda una mia partita e io la vinco! Ho tanto rispetto per lui. Abbiamo condiviso il campo per tanti anni, è un piacere rivederlo nel torneo in cui ha ottenuto così tante vittorie". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, che parole per Federer! "Quel gentiluomo..."

