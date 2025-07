Liliana Resinovich ma la vertebra T2 era davvero fratturata? Cosa scriveva la radiologa forense nel 2023

Nel caso di Liliana Resinovich, un dettaglio cruciale emerge: la presunta frattura alla vertebra T2. Ma cosa rivela realmente la radiologa forense del 2023? Tra consulenze ufficiali e opinioni autorevoli, ogni pezzo del mosaico contribuisce a chiarire una verità complessa e avvincente. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa diagnosi e quale ruolo ha giocato nelle indagini in corso.

Trieste, 7 luglio 2025 - Liliana Resinovich aveva davvero una frattura alla vertebra T2? Che cosa dicono su questo le carte? Perché agli atti non ci sono solo le due consulenze del pm, Costantinides-Cavalli prima e team Cattaneo poi. C'è anche un altro autorevole parere, recuperato e messo in evidenza da Raffaele Barisani, medico legale consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly oggi indagato per omicidio. Barisani fin dall'inizio aveva interpretato come lesioni provocate da altri quelle riscontrate sul corpo della 63enne, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022.

