Il mondo del calcio si anima con le rivelazioni di Simone Inzaghi, che svela un retroscena sorprendente su Marcos Leonardo. L’allenatore, ora alla guida dell’Al-Hilal, ricorda quanto seguiva da vicino il giovane talento brasiliano già ai tempi dell’Inter. Un’occasione sfuggita in passato, eppure il destino ha riservato a Leonardo un percorso tutto nuovo. Scopriamo insieme come questa storia potrebbe cambiare il volto del calcio internazionale...

Il retroscena svelato da Inzaghi: «Marcos Leonardo lo seguivo da quando allenavo l’Inter! Poteva venire in Italia, ma.». Simone Inzaghi, tecnico dell ‘ Al-Hilal, ha recentemente parlato di uno dei suoi nuovi acquisti, l’attaccante brasiliano Marcos Leonardo, noto per le sue qualità tecniche e il suo talento. Leonardo, che si è trasferito dal Santos al Benfica prima di approdare in Arabia Saudita, sta affrontando un periodo difficile a causa delle critiche ricevute per le occasioni sbagliate durante il Mondiale per Club. Nonostante ciò, Inzaghi ha voluto difenderlo pubblicamente, riconoscendo il suo impegno e il suo valore. 🔗 Leggi su Internews24.com