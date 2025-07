jason isaacs accusa alcuni fan di harry potter di esser stati razzisti nei confronti di papa essiedu

Jason Isaacs ha attaccato i fan razzisti di Harry Potter durante un’intervista con Collider al Fans Expo. Attualmente candidato agli Emmy per il suo lavoro nella terza stagione di “The White Lotus”, ha recitato nel franchise cinematografico originale di “Harry Potter” nel ruolo di Lucius Malfoy, a partire da “La camera dei segreti” del 2002. La prossima serie di “Harry Potter” della HBO ha ingaggiato Paapa Essiedu, candidato agli Emmy per “I May Destroy You”, per il ruolo di Severus Piton, scatenando le reazioni negative di una fetta dei fan. “ Paapa Essiedu è uno dei migliori attori che abbia mai visto in vita mia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

