Maltempo 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave | salvati dai vigili del fuoco

Un episodio di grande coraggio e tempestività: sette giovani rimangono bloccati su un isolotto nel Piave, travolti dalla furia della piena. Grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, con l’elicottero del reparto volo di Venezia e il supporto del 118, tutti sono stati salvati in extremis. Un esempio di efficienza e dedizione che dimostra quanto l’unione tra competenza e cuore possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Maltempo, sono stati salvati dai vigili del fuoco i 7 ragazzi che erano rimasti bloccati su un isolotto sul Piave a causa della piena del fiume a Ponte di Piave, nel Trevigiano, dopo l’ ondata di maltempo che ha colpito anche il Veneto. Il salvataggio da parte dei vigili del fuoco. A recuperarli intorno alle 18, i vigili del fuoco con l’elicottero del reparto volo di Venezia e l’elicottero del 118. Sono intervenute anche le squadre da Motta di Livenza con i soccorritori fluviali alluvionali, da San Donà di Piave e i sommozzatori di Venezia. Sul posto anche i carabinieri. I 7 ragazzi bloccati a causa della piena. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati dai vigili del fuoco

