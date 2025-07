Xiaomi smentisce le voci di un’imminente separazione da Leica

Recenti rumors hanno acceso il dibattito nel mondo tech, ma Xiaomi mette le cose in chiaro: nessuna rottura con Leica. La collaborazione tra i due giganti rimane forte e solida, smentendo ogni supposizione di una possibile separazione. In un settore in continua evoluzione, è rassicurante vedere che partnership di successo come questa continuano a prosperare. Resta aggiornato per scoprire tutte le novità che questa sinergia potrà offrire.

Recenti indiscrezioni vorrebbero la collaborazione tra Xiaomi e Leica ai titoli di coda, ma la smentita ufficiale è stata categorica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi smentisce le voci di un’imminente separazione da Leica

In questa notizia si parla di: xiaomi - leica - smentisce - voci

