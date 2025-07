Messi in salvo i ragazzi bloccati sull' isolotto sul Piave

Salvataggio riuscito sull'isolotto del Piave a Ponte di Piave: sette giovani avventurieri sono stati tratti in salvo grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Le acque in rapido aumento avevano messo a rischio i ragazzi, ma l’abilità e il coraggio dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori hanno fatto la differenza. Un esempio di prontezza e dedizione che ha evitato il peggio. La sicurezza viene sempre prima!

Sono stati salvati i sette ragazzi avventuratisi su un isolotto sul Piave e rimasti poi bloccati a causa dell'innalzamento delle acque del fiume, a Ponte di Piave (Treviso). A recuperarli e trasportarli, intorno alle 18.00, i Vigili del fuoco con l'elicottero del reparto volo di Venezia e quello del Suem 118. Sul posto sono intervenute anche le squadre da Motta di Livenza con i soccorritori fluviali alluvionali, da San Donà di Piave e i sommozzatori di Venezia. Sul posto anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Messi in salvo i ragazzi bloccati sull'isolotto sul Piave

