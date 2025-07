Si sposa Sorpresa per la cantante | la proposta di matrimonio davanti al papà famoso

Un momento da sogno che ha emozionato tutti: davanti a un pubblico speciale e nel cuore di un ricordo indelebile, la cantante ha ricevuto una proposta di matrimonio sorprendendo amici e fan. In un gesto romantico e carico di significato, il suo compagno ha scelto il backstage del concerto di addio di suo padre, un artista di fama mondiale, per chiederle di diventare sua moglie. La sua risposta? Un entusiastico sì, condiviso con il mondo tramite Instagram. Anche il suo futuro marito...

Momento indimenticabile per la cantante, che ha ricevuto la proposta di matrimonio in una data significativa. Infatti, nel backstage del concerto di addio di suo padre, che è un artista di fama mondiale, il suo compagno le ha chiesto di sposarlo. E la risposta di lei non poteva che essere affermativa. Proprio la cantante ha deciso di condividere il video della proposta di matrimonio sul suo profilo Instagram ufficiale. Anche il suo futuro marito è famoso e lui l'ha sorpresa alla grande, dato che la sua dolce metà non si aspettava questo momento. L'uomo si è rivolto così alla quasi sposa: "Sai che ti amo più di ogni altra cosa al mondo".