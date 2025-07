Juventus Next Gen accordo vicino per Mangiapoco! Dopo la grande stagione alla Giana Erminio è pronto a vestire bianconero | tutti i dettagli

La Juventus Next Gen si prepara a rinforzare la propria rosa con un nuovo talento: Stefano Mangiapoco, portiere classe 2004 proveniente dalla Giana Erminio, è in fase di accordo. Dopo una stagione brillante, il giovane promettente si appresta a vestire la maglia bianconera, segnando un passo importante nel progetto di valorizzazione dei giovani talenti. Ma quali sono tutti i dettagli di questo attesissimo trasferimento? Scopriamoli insieme.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, accordo vicino per Mangiapoco: tutti gli aggiornamenti sul colpo in porta per la Seconda squadra. La Juventus Next Gen ha deciso di puntare su un giovane talento in porta: Stefano Mangiapoco. Come appreso da Juentusnews24, il classe 2004, proveniente dalla Giana Erminio, è pronto a firmare un contratto con il club bianconero, un passo che riflette l’impegno continuo della Juventus nell’investire sui giovani per il futuro. Mangiapoco si è messo in luce nella scorsa stagione con prestazioni eccezionali, guadagnandosi un posto tra i migliori portieri della Serie C, e ora la Juventus ha deciso di scommettere su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, accordo vicino per Mangiapoco! Dopo la grande stagione alla Giana Erminio è pronto a vestire bianconero: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: next - mangiapoco - juventus - accordo

Mangiapoco Juventus, può essere lui il nuovo colpo della Next Gen! Gli scout bianconeri l’hanno già visionato due volte: i dettagli - Mangiapoco, giovane talento della Juventus Next Gen, potrebbe essere il prossimo grande acquisto bianconero.

#Mangiapoco è il nuovo portiere della #JuventusNextGen Vai su X

Sarà Stefano Mangiapoco la nuova saracinesca della Juventus Next Gen. I bianconeri hanno prelevato il promettente portiere classe 2004 dalla Giana Erminio, dove si era messo in mostra come uno degli estremi difensori più talentuosi della terza serie. Gran - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Next Gen: Nonge via, la Juve si tutela e c'è il nuovo portiere; Juventus Next Gen, è fatta per il nuovo portiere: di chi si tratta; Joseph Nonge lascia la Juventus: una clausola nel contratto con il nuovo club.

Juventus Next Gen, è fatta per l’arrivo del nuovo portiere! Mangiapoco firmerà con i bianconeri: ecco chi è e tutti i dettagli sul contratto - Juventus Next Gen, è fatta per l’arrivo del nuovo portiere: tutto quello che c’è da sapere su Mangiapoco La Juventus Next Gen si prepara a scommettere su un giovane talento in porta: Stefano Mangiapoc ... Secondo juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Daffara ai saluti: ecco dove andrà - La Juventus è ormai pronta a ufficializzare come nuovo portiere della Next Gen Stefano Mangiapoco, classe 2004 reduce da un'ottima stagione in Serie. Segnala ilbianconero.com