Regno Unito, sì della Camera dei Comuni alla legge sul suicidio assistito. Ecco chi e come ne avrebbe diritto

Leggi su Open.online

Ladeidelha dato il via libera in seconda letturaproposta diche consente ilper i malati terminali. Sono stati 330 i voti a favore e 275 quelli contrari al testo che se entrasse in vigore consentirebbe di richiedere un percorso di «morte assistita» a chiunque abbia almeno 18 anni, un’aspettativa di vita inferiore a sei mesi e il consenso di almeno due medici. La richiesta dovrebbe poi essere approvata da un giudice per somministrare al paziente i farmaci letali. Ma è ancora lunga la strada per l’approvazione Terminally Ill Adults End of Life Bill, che dovrà ora passare dall’esame delle commissioni parlamentari e potrà essere soggetto ad emendamenti. Ma il voto odierno viene considerato un segnale dell’ampio appoggio trasversale di cui la norma gode nel parlamento britannico.