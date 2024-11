Lanazione.it - Precipita dalla finestra dell’ospedale. Christian Francu morto a 51 anni. Era accusato dell’omicidio di Marielle

Era ricoverato in ospedale dopo che la Corte d’Assise aveva accolto la richiesta di una collocazione differente dal carcere per le sue condizioni di salute., 51, a processo con l’accusa di aver ucciso la vicina di casa,Sothe, èndo da unadel terzo piano del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Con ogni probabilità, un gesto volontario su cui la Procura della Repubblica vuole fare chiarezza. Possibile che sia disposto un accertamento medico legale sul corpo che potrebbe portare, proprio per consentire il suo svolgimento nei termini di legge, all’iscrizione di nomi nel registro degli indagati. La famiglia, intanto, attende gli sviluppi della vicenda anche per eventuali iniziative legali sia in relazione all’accaduto che al periodo di detenzione preventiva che l’uomo ha passato nella casa circondariale di Terni, in particolare per accertare se l’uomo abbia ricevuto assistenza sanitaria e psicologica come le sue condizioni avrebbero richiesto.