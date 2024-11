Quotidiano.net - Precettazione, cos'è e cosa rischia chi non la rispetta: tutto quello che c'è da sapere

Milano, 29 novembre 2024 – Il tema dellaè molto in voga negli ultimi giorni, con riferimento allo sciopero generale di oggi, venerdì 29 novembre. Stop di 8 ore per tutti i settori; di 4 per i trasporti Poiché in pochi, tuttavia, sanno davvero di chesi tratti nello specifico e aporti il mancato rispetto di essa, il professor Vincenzo Ferrante, specializzato in diritto del lavoro e della previdenza presso lo studio legale Daverio e Florio, ci ha tenuto a fare chiarezza sull'argomento sfruttando la propria competenza. Cos'è la? Persi intende un ordine rivolto ai singoli lavoratori affinché riprendano il proprio servizio in relazione al quale è stato indetto uno sciopero. In questo modo viene garantita l'astensione fornendo comunque ai cittadini prestazioni lavorative minime.