Napolipiu.com - Osimhen-Juventus, spunta la mano di Giuntoli: contatti con l’agente. Il clamoroso retroscena

Leggi su Napolipiu.com

Il giornalista Camelio rivela il tentativo del dirigente bianconero per il bomber del Napoli. Sul nigeriano anche PSG e club di Premier League. Il futuro di Victorpotrebbe riservare clamorose sorprese. L’attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray dove sta impressionando i tifosi turchi, avrebbe già comunicato la sua volontà di non fare ritorno nel capoluogo campano al termine della stagione.Il giornalista Enrico Camelio, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha svelato unimportante: “Cristianosta parlando con l’entourage di Victor, è tutto vero. Il dirigente dellasarebbe ben lieto di portarlo nella Torino bianconera, ma naturalmente l’operazione non è semplice”.Il club bianconero, che deve fare i conti con le difficoltà di Vlahovic e il perdurare dell’infortunio di Milik, non è però l’unico interessato.