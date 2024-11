Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 30 novembre e 1 dicembre 2024

Leggi su Ultimora.news

Fox è pronto a rivelare in anteprima l'del fine settimana 30e 1, concentrandosi su amore e salute. Sabato e domenica, per la maggior parte della gente, rappresentano due giornate di riposo e sollievo spirituale. In queste 48 ore, la configurazione astrale permette al Sagittario di godere di ottime stelle per l'amore. Approfondiamo ogni passaggio.Fox 30- 1: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: dovreste sfruttare questo fine settimana per prestare attenzione alle faccende di cuore. Ascoltatevi. Coltivate i rapporti sociali, è importante! Lavoro: dovreste affrontare tutte le questioni legali, senza procrastinare. Toro - Amore:discreto, ma domenica potrebbero esserci delle complicazioni. Vi sentirete poco motivati e potreste finire al centro di una discussione.