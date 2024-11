Non è un paese per single | ecco il cast della nuova commedia romantica Prime Video

Leggi su Cinefilos.it

Non è unperilha annunciato oggi ildel suo nuovo film Original italiano Non è unper, l’adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley (pubblicato in Italia da Newton Compton Editori). Protagonistisaranno Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Accanto a loro nelanche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti. Non è unperè diretto da?Laura Chiossonee scritto da Alessandra Martellini,?Giulia Magda Martinez?e?Matteo Visconti, co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group – e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo sunel 2025.