Terzotemponapoli.com - Modugno: Napoli tra Critiche, Rivali e Sfide future

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione “Giochiamo D’Anticipo” su Televomero, il giornalista Sky Francescoha analizzato la stagione dele il prossimo impegno contro il Torino. Le sue dichiarazioni hanno offerto uno spunto interessante sulla condizione della squadra azzurra e sulle sue prospettive, in particolare per quanto riguarda i singoli giocatori, il rendimento della squadra e letà in classifica.Lukaku: Tra Aspettative e RealtàUn tema centrale nella discussione è stato Romelu Lukaku, recentemente arrivato ale già protagonista di un buon inizio stagionale.ha sottolineato come il belga, pur non vivendo il suo periodo migliore, stia comunque mantenendo una media in linea con quella della sua carriera. Con 5 gol e 4 assist, Lukaku sta rispondendo alle aspettative, ma resta il fatto che il “culto del centravanti” aalimenta il confronto continuo con i grandi attaccanti che hanno fatto la storia del club, da Cavani a Osimhen.