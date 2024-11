Panorama.it - Medio Oriente: si riaccende la guerra civile siriana

Mercoledì 27 novembre, poche ore dopo l’entrata in vigore del cessate-il-fuoco fra Israele e Hezbollah, lasi è prepotentemente riaccesa. Il conflitto, iniziato nel 2011 all’indomani delle primavere arabe, non era mai stato definitivamente concluso, tuttavia dal 2020 reggeva un precario equilibrio fra i principali contendenti: il governo di Bashar al-Assad, che controlla gran parte del Paese ed è supportato dai russi e dagli iraniani; le forze curde delle Sdf, coadiuvate dagli americani; infine le milizie islamiste di Hay?at Ta?r?r al-Sh?m (Hts), che hanno la loro base di potere nella città di Idlib e sono appoggiate più o meno indirettamente dalla Turchia.Proprio queste milizie (dove per altro la percentuale di foreign fighters provenienti da tutto il mondo islamico sunnita è piuttosto alta) hanno scatenato il 27 novembre un’offensiva a ovest di Aleppo, la seconda cittàper popolazione che si trova nel nord-est del Paese.