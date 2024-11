Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il cambio della guardia. Lo Faso: "Conte prende il mio posto"

Con una mossa a sorpresa, come preannunciato ieri, l’amministratore delegato rossonero Loha nominato Luiginuovo direttore generale. Ieri ha preso ufficialmente possesso dell’incarico. E’ stato lo stesso Lo, in videocollegamento da uno degli alberghi del gruppo Bulgarella, a spiegarne ruolo e compiti. "Il presidente – ha detto Lo– aveva già incontratolo scorso inverno, ma, poi, decise di volersi occupare in prima personae quell’accordo non andò in porto. Dopo l’aggravamentocondizioni di salute di Andrea Bulgarella, non potendo io stesso seguire giornalmente l’andamentosocietà, avendo altri impegni con il Gruppo, è stato deciso di chiamare Luigiche avrà il compitogestione ordinariasocietà e di tutto quello che attiene alla vita del club".