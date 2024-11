Gaeta.it - Les Farfadais porta a Bologna uno spettacolo di circo contemporaneo: appuntamento al Teatro Celebrazioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del Nouveau Cirque si prepara a darecon la compagnia Les, fondata dai fratelli Stéphane e Alexandre Haffner nel 1999. Con oltre 70 artisti provenienti da tutto il globo, tra acrobati, coreografi e ballerini, il gruppo ha al suo attivo circa 3.000 show e centinaia di sold out in diversi paesi. L’1 dicembre, ilospiterà “Éveil”, un’opera che ha già conquistato il pubblico francese e italiano, grazie anche al successo del tour estivo con 10.000 spettatori.Un’esperienza dirinnovata“Éveil” si presenta come un viaggio emozionante nel mondo delle acrobazie, unendo performance visive e un racconto profondo. Il concetto alla base delloruota attorno all’incontro tra culture e individualità diverse.