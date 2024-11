Ilrestodelcarlino.it - Le fototrappole raccontano i comportamenti di volpi, istrici, tassi e lupi

San Costanzo (Pu), 29 novembre 2024 – Un viaggio attraverso le meraviglie nascoste della natura per capire le abitudini e idi, caprioli,, cinghiali e tanti altri animali che popolano le nostre zone. E’ quanto consentirà l’incontro che si terrà domani (sabato 30 novembre) alle 17,30 alla biblioteca di San Costanzo e avrà come protagonista il biologo naturalista Cristian Gori, che presenterà i video più spettacolari ripresi dalledell'Associazione naturalistica Argonauta di Fano. Gori spiega com'è nato il progetto: “Era l'estate del 2019. A volte si fanno le cose di impulso. Senza pensarci tanto. Trovi dellein sconto, il prezzo non è male. Perché non provare? Passano i mesi. Passa più di un anno. Quellerimangono lì, ferme, ancora nella scatola originale.