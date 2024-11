Ilfattoquotidiano.it - La lettera d’addio di una bimba di 9 anni al suo cane: “Ti amavo quando eri qui e continuerò ad amarti ora che non ci sei più” – Il video virale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dire addio al proprio animale domestico: è forse questo uno dei momenti più difficili da superare per qualsiasi famiglia, soprattutto per i bambini. Quel fedele amico a quattro zampe al quale ora va detto addio è stato un compagno di mille avventure anche per Jaden Miles, unadi 9originaria dell’Oregon. Per lei, Madison, ilche per 15ha vissuto con la sua famiglia, è stato più di un semplice animale domestico.Forse è per questo che la piccola ha voluto dare un ultimo saluto a ‘Madi’, malata di tumore e ai suoi ultimi giorni di vita, scrivendole una commovente: “Addio Madi, tieri qui eadanche ora che non ci sei più”, scrive Jaden, triste e rassegnata nel dare l’ultimo saluto a Madison, mentre papà Chris fissa il ricordo sulla telecamera e condivide il filmato su TikTok, dove la storia diventa subito