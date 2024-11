Gaeta.it - Incendio letale in un B&B a Napoli: giovane vittima e interrogativi restano senza risposta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragicoha stravolto la notte di, lasciando unae generandosulla gestione della sicurezza negli edifici del centro. Il rogo si è sviluppato in un bed & breakfast situato in piazza Municipio, una delle aree più frequentate della città, facendo scattare allerta e preoccupazione tra residenti e passanti.La dinamica dell’Nella notte, un intenso fumo ha avvolto il settimo piano dell’edificio che ospita il B&B. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in un appartamento, che ha subito danni ingenti. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo e sulle misure di sicurezza dell’immobile. Testimoni riferiscono di aver udito il suono delle sirene dei vigili del fuoco che, accorsi sul posto, hanno lavoratososta per domare l’e mettere in salvo eventuali persone intrappolate.