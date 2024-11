Il poema di Virgilio de Il Gladiatore II ha un significato molto più profondo | approfondiamolo

Leggi su Cinefilos.it

Ildide IlII ha unpiù“Le porte dell’inferno sono aperte notte e giorno; la discesa è agevole e la via facile. Ma per tornare e vedere i cieli allegri, in questo risiede il compito e la fatica più grande”. Con queste parole, Lucio Vero (Paul Mescal) realizza una delle scene migliori delII di Ridley Scott. Recita i versi all’imperatore Geta (Joseph Quinn) dopo aver sconfitto uno dei gladiatori del senatore Thraex (Tim McInnerny) a una festa e stupisce tutti i presenti. Macrinus (Denzel Washington) riconosce immediatamente i versi come appartenenti all’antico poeta romano, ma perché queste parole lasciano tutti scioccati?I versi che Lucio recita fanno parte dell’Eneide diFoto di Photo Credit: Cuba Scott/Cuba Scott – © 2024 Paramount Pictures.