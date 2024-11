Spettacolo.periodicodaily.com - “Il Migliore dei Mali”: Anteprima Nazionale al 34° Noir in Festival

Data e Luogo:Quando: Sabato 7 dicembre 2024, ore 14:30Dove: Cineteca Milano Arlecchino“Ildei”, opera prima di Violetta Rovetto (nota su YouTube come Violetta Rocks), sarà presentato income evento speciale del 34°in. Il film, tratto dall’omonima graphic novel pubblicata da Shockdom, combina giallo e fantastico in una narrazione ambientata sul finire degli anni ’90.La proiezione vedrà la partecipazione della regista, del protagonista Giuseppe Pallone (Che Dio ci Aiuti, Summer Limited Edition) e del coprotagonista Andrea Arru (Il ragazzo dai pantaloni rosa, Di4ri, Calibro 9).Trama: Tra Mistero e Denuncia SocialeLa storia segue cinque ragazzini che, dopo la scomparsa di un cane, si trovano a fare i conti con le conseguenze delle esalazioni tossiche di un’industria chimica locale, la Termaranto.