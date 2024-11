Lanotiziagiornale.it - Il dl fiscale passa con la fiducia: così il governo evita altri guai

Prova nel suo stile e con le sue metafore il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a minimizzare il focolaio che mercoledì è divampato in maggioranza soprattutto tra il partito cui appartiene, ovvero la Lega, e Forza Italia. Focolaio che ha provocato l’ira funesta della premier Giorgia Meloni.“Queste cose sono sempre accadute, non bisogna enfatizzare troppo. L’importante, come si dice nel calcio, è che regga la difesa, quindi c’è un buon portiere e teniamo posizione, quindi tranquilli”, ha detto Giorgetti. Ma, enfasi a parte, è toccato proprio a Giorgetti porre la questione dial Senato sul decretocollegato alla Manovra su cui si è cristallizzata la spaccatura del centrodestra.Botte da orbi tra Lega e Forza Italia sul decretoFdI e Lega, il giorno prima, da una parte hanno votato a favore del taglio del canone Rai, dall’altra Forza Italia con le opposizioni ha stoppato l’emendamento del partito di Matteo Salvini.