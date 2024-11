Lanazione.it - Firenze, Gigi D’Alessio in concerto al Mandela Forum

, 29 novembre 2024 - Dopo un’estate di sold out, il viaggio live diprosegue con “Palasport”, la nuova tournée indoor partita con due incredibili concerti a Roma e che lunedì 2 dicembre approda aldi, per poi proseguire nei più importanti palazzetti dello Stivale. I biglietti (da 39 a 85 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita)..riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, appena certificato disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora.