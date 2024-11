F1 GP Qatar 2024 griglia di partenza Sprint Race | risultati qualifiche Shootout pole Norris

Leggi su Sportface.it

Ladidelladel GP deldi F1: ecco idelle. Dopo il fine settimana di Las Vegas si torna già in pista per il penultimo appuntamento di questo Mondiale. Un weekend pieno, trae gara. Di seguito ecco ladelladelin costante aggiornamento.Q3 – Tutto come da pronostico, con Landoche si prende laposition al termine di una sessione diin cui è stato sempre il più veloce. Dietro di lui però non c’è Piastri, bensì un George Russell che continua l’ottimo momento di forma. L’altra McLaren è in seconda fila insieme a Carlos Sainz, mentre in terza fila troviamo Leclerc e Verstappen.Q2 – Con un colpo di reni sia Gasly che Lawson riescono a entrare nei 10, mentre il beffato è Fernando Alonso.