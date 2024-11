E sciopero fu, con buona pace per l’ educazione civica

Leggi su Ildenaro.it

Novembre va a chiudersi tra acque agitate, che arrivano in diversi casi quasi a somigliare a veri e propri marosi. Succede così che due sigle sindacali su tre CGIL e UIL, si è astenuta la CISL, non hanno fatto marcia indietro, sentiti I commenti della politica, allogenerale che si sta svolgendo oggi. Di conseguenza viene subito al pettine il nodo che ne consegue, vale a dire che gli stessi sindacati stanno riuscendo sempre meno a collocarsi in maniera ben definita, sia nel tessuto sociale che in quello economico del Paese. Così facendo, ricordano l’arguzia del mondo contadino, che definirebbe non comprensibili alcune loro azioni, affermando che le stesse non sono da considerare “né carne, né pesce”. I fatti. Già da un pò di tempo era nell’aria la preparazione all’astensione dei lavoratori dai propri incarichi, annunciata con largo anticipo per questo 27 di novembre.