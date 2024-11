Disabile in carrozzina chiede aiuto per salire le scale alla circumvesuviana di Napoli ma era una scusa per palpeggiare il seno della controllora

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomosullaera solitorealle donnediperle, ma era solo unaper palpeggiarle e molestarle. L’uomo è stato incastrato da unadi 48 anni lo scorso mercoledì 27 novembrestazione di piazza Garibaldi. Il triste episodio è stato raccontato da Umberto De Gregorio, presidente Eav, con un post su Facebook.La storia delche palpeggiava le donneDe Gregorio, riportando per iscritto la vicenda raccontata dstessa, ha detto che l’uomo la mattina di mercoledì 27 novembre verso le 11:30 si trovava in una posizione piuttosto insolita, perché difficile da raggiungere da un uomo in sedia a rotelle. I controllori si sono avvicinati a lui, offrendosi di aiutarlo perle