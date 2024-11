Gaeta.it - Chiusura temporanea della stazione di Sant’Agnello per lavori di ristrutturazione

Facebook WhatsAppTwitter Gli utenti delle lineeCircumvesuviana devono prendere notadi, situata sulla tratta Napoli-Sorrento. Questa decisione è stata annunciata dall’Ente Autonomo Volturno a causa di interventi dinecessari per risolvere problemi strutturali.Dettagli suidiLadiha subito una demolizione e successiva ricostruzione in seguito a problematiche di staticità che ne compromettevano la sicurezza. L’azienda di trasporti ha precisato che talisono stati effettuati mantenendo attivo l’accesso per i viaggiatori, garantendo così un servizio continuativo dove possibile. Questo approccio ha permesso di minimizzare i disagi durante l’esecuzione delle opere, ma ora è giunto il momento di completare le fasi finali.