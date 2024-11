Ilrestodelcarlino.it - Caccia ai medici per l’emergenza . Basta col ricorso alle cooperative. L’Ast cerca i dottori mancanti

È sempre emergenza per il dipartimento di emergenza–urgenza delche, per evitare difficoltà connesse all’erogazione delle prestazioni ha bandito un "avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento di incarichi di prestazione d’opera professionale, per l’esecuzione di progetti di miglioramento e potenziamento di aree e servizi clinico-assistenziali". Insomma, perre iche mancano. Attualmente, tra quelli necessari ai pronto soccorso e quelli nei Punti di primo intervento degli ospedali di comunità per provvedere al completamento dei turni, i posti vuoti sono 12. È vero che è stato bandito l’ennesimo concorso, che sarà espletato entro il mese di gennaio 2025, ma questo "lascia presupporre un esito incerto e parziale rispettoreali necessità, atteso l’esiguo numero (13) di domande di partecipazione pervenute", sottolinea