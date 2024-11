Sport.quotidiano.net - Bravi fa felice la Vadese

Nel girone A di Seconda categoria dopo 9 vittorie consecutive la capolista Olimpia Macerata Feltria si è divisa la posta con il Tavoleto. Dietro al team di mister Cottini corre come un treno il Sassocorvaro e ora la differenza tra le due squadre è di soli 2 punti. Al terzo posto, a meno 5, il Casinina. Non hanno mai perso le prime due della graduatoria mentre non hanno mai vinto la penultima (Santangiolese) e l’ultima (Montelabbate). I numeri. Più gol di tutti gli ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (22), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (5). La differenza tra la cima e la coda è ora di 26 punti. 20 le reti dell’ultimo turno, 5 le vittorie, 2 in trasferta. I bomber. 8 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 6 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), 5 reti: Nicola), Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro) e Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio).