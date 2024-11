Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Costone, ottimo momento. Il ds Bonelli è soddisfatto: "Sottolineo il lavoro svolto da uno staff eccezionale»

"Abbiamo raccolto 7 vittorie e 4 sconfitte. Siamo il terzo miglior attacco, la quinta miglior difesa e la prima squadra assoluta per differenza canestri. Le partite perse sono state sconfitte di misura. Nelle gare casalinghe del girone di ritorno possiamo ribaltare le differenze canestri a nostro favore". Ha parlato così il direttore sportivo del Vismederi, Francesco(nella foto), tracciando il bilancio sul girone di andata in casa gialloverde. "Oltre ai numeri – ha detto ancora-, voglio sottolineare la qualità delda uno. Parlo ditecnico, medico, fisioterapico e non solo. Accanto a Michele Belletti, un professionista a tutti gli effetti, ci sono tante persone che danno un contributo straordinario, anche affrontando questo impegno dopo il proprioprincipale.