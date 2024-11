Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, pubblicato il video inedito che affossa Angelo Madonia e mostra le sue assenze dalla sala delle stelle (Video)

Leggi su Isaechia.it

Undisegreto,su RaiPlay, ha acceso i riflettori su un dettaglio significativo dell’ultima puntata dicon le: Federica Pellegrini è stata vista passare gran parte del tempo da sola, senza il supporto del suo maestro,. La clipla campionessa olimpica isolata in, ben prima che la puntata raggiungesse il momento clou della discussione trae Selvaggia Lucarelli, che ha segnato l’andamento della serata.Nel, Federica Pellegrini appare in disparte, mentre tutte le altre coppie di concorrenti lavorano insieme. Alcuni ripassano le coreografie, altri chiacchierano con i loro maestri, consolidando quel rapporto che Milly Carlucci ritiene fondamentale per una buona performance. Al contrario, la Pellegrini si scalda da sola, osserva gli altri e cerca interazioni con alcuni partecipanti, mentreè assentestanza.