Avatar: Frontiers of Pandora ha una grafica peggiore su PS5 Pro rispetto alla console standard

Appena poche ore fa Ubisoft e Massive Entertainment hanno pubblicato l’espansione Secrets of the Spires diofed un nuovo aggiornamento del gioco che, tra le varie novità, ha introdotto anche il supporto nativo per PS5 Pro.Ma stando ai primi pareri che stanno emergendo in rete in questa ore, la nuova modalitàobbligatoria del titolo su PlayStation 5 Pro è contraddistinta da non pochi problemi, risultando addirittura meno piacevole delle due modalità presenti sulla PlayStation 5.Pare infatti che nonostante un aumento della risoluzione nativa di rendering, con performance più stabili,ofsoffre adesso su PS5 Pro dell’ormai noto effetto shimmering, presentando un tremolio o sfarfallio delle texture in particolar modo sugli elementi come la vegetazione.