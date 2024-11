Cityrumors.it - Attacco hacker: rubati file e documenti al club italiano

Leggi su Cityrumors.it

Questa volta i pirati informatici sono riuscito a violare idei computer di una delle società calcistiche del campionato italiano chiedendo anche un riscatto per riaverli indietroLa continua spinta alla digitalizzazione di ogni aspetto lavorativo che appartiene ad ogni azienda, ha di fatto aumentato le possibilità “lavorative” di chi riesce a violare, in maniera fraudolenta, i server e i pc rubando cosìche poi possono essere rivenduti al mercato nero per essere poi oggetto di pubblicazione o utilizzo per scopi commerciali. Una violazione della privacy che arrivare fino a quella personale dato che in molte aziende possono essere conservati anche dati sensibili di ognuno di noi.al– Cityrumors.itMercoledì scorso, poche ore prima della partita dei Bologna in Champions contro il Lille, i pirati del web hanno attaccato i sistemi informatici della società.