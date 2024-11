Asvis Live | il progresso europeo richiede anche un diverso modo di fare le leggi

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea de Tommmasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 20 novembre 2024Un invito alle istituzioni europee a rinnovare l’impegno sull’Agenda 2030 e il Green deal, mantenendo la leadership globale sia in termini di strategie che di normative. Maun richiamo alla politica nazionale, affinché rafforzi la coerenza dei provvedimenti con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in primis con lo strumento della valutazione ex ante. Questi i temi principali dell’“L’Europa che verrà e le implicazioni per l’Italia: i prossimi passi della legislatura europea 2024-2029”, il primo di quattro appuntamenti organizzati dall’Alleanza per approfondire il Rapporto 2024, dedicato ad approfondire la dimensione istituzionale dello sviluppo sostenibile.